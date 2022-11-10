ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Р§Рњ 2022
Главная
ЗОЖ

10 ноября, 15:00

Врач рассказала, кому противопоказана фейхоа

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Эндокринолог Анастасия Квасова рассказала, что фейхоа является полезной ягодой, однако детям до года не стоит ее есть, так как их пищеварительная система еще недостаточно зрелая.

«Грубые пищевые волокна могут вызвать дискомфорт у малышей. В более старшем возрасте при отсутствии аллергии на экзотическую ягоду можно давать детям по одной-две в день», — отметила она в интервью Life.ru.

Эксперт добавила, что в трех крупных плодах содержится суточная норма йода для взрослого человека, поэтому от фейхоа стоит отказаться людям с гиперфункцией щитовидной железы.

С осторожностью стоит отнестись к ягоде и больным сахарным диабетом: можно ограничиться небольшой порцией в первой половине дня без добавления сахара или меда.

Источник: https://life.ru/p/1537925
Питание
0
Читайте также
Хорваты — не пенсионеры: они моложе Аргентины с Бразилией и обновили состав ЧМ-2018
Карнавал в Катаре! Такую Бразилию может остановить только Франция
Госдеп США назвал цели Вашингтона в конфликте на Украине
Полянский подтвердил проведение заседания Совбеза ООН по Украине
Сборная Бразилии посвятила победу над корейцами Пеле
На какую помощь могут рассчитывать аграрии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Психолог объяснила, как подготовить ребёнка к визиту к врачу

Продукты, с которыми вы станете реже посещать стоматолога
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости