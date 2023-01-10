Врач рассказала, кому противопоказан холодный душ

Врач-физиотерапевт Анна Лобанова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что принимать холодный душ может быть полезно с целью закаливания, но есть группы людей, которым он категорически не рекомендован. Это граждане с заболеваниями вен, сердца и сосудов, со злокачественными новообразованиями, люди, находящиеся в острой стадии воспалительного заболевания, женщины в период менструации, беременности или кормления грудью. Если у вас имеются кожные проблемы, то от холодного душа тоже лучше отказаться.

Что произойдет, если месяц принимать холодный душ, и как это делать правильно, читайте в полной версии материала в «СЭ».