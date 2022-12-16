ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Р§Рњ 2022
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 17:35

Врач рассказала, кому нельзя принимать ванну

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото unsplash.com/@spencerdavis

Врач, кандидат медицинских наук Ирина Юзуп в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что прием горячей ванны противопоказаны детям, пожилым людям и беременным женщинам. Наличие сердечно-сосудистых заболеваний, тромбоза и варикозного расширения вен может тоже стать причиной, по которой лучше принять душ, а не сидеть в горячей воде. При повышенной температуре и в разгар простуды ванна также будет лишней.


Какие еще причины могут помешать насладиться приятным и полезным ритуалом, читайте в полной версии материала в «СЭ».

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Здоровье
1
0
Читайте также
Великий Мистер Хоккей. Легенда, которую скоро обгонит Овечкин
ЧМ-2022: матч имени Месси. Финальный аккорд гения
Посылка со взрывным устройством была отправлена главе Русского дома в ЦАР из Того
ФИФА отказалась показывать видеообращение Зеленского перед финалом на ЧМ-2022
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Что происходит с дорогами в Самаре
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач перечислила правила, которые помогут не страдать после новогодних застолий

Диетолог предостерегла аллергиков от употребления чая с мандариновыми корочками
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости