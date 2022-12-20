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Сегодня, 14:00

Врач рассказала, кому нельзя пить даже детское шампанское

Анна Горшкова
Корреспондент
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Терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, кому нельзя пить детское шампанское.

«Это к шампанскому отношения никакого не имеет, потому что-то, что в бутылке налито, в основном сильногазированный напиток. Сам по себе он высококалорийный... Большое количество газов приводит к тому, что повышается углекислота и может вызвать заболевание желудка, гастрит, у кого язвы — обострение. Большое количество углеводов также приводит к увеличению кислоты и повышению сахара. Поэтому для больных сахарным диабетом это вообще яд», — приводит слова врача Life.ru.

Детям терапевт советует пить не больше одного стакана «шампанского», потому что на их желудочно-кишечный тракт напиток тоже может повлиять негативно.

«Достаточно по одному фужерчику, чтобы ребенок насладился. С точки зрения пользы — ее там никакой, а с точки зрения эффекта — да», — добавил Кондрахин.

Источник: https://life.ru/p/1546899
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