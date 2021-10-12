Врач рассказала, как влияет на организм дефицит магния

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко рассказала, что недостаток магния в организме наиболее критичен для иммунитета в осенний период.

«Если в организме будет низкий уровень магния, может «хромать» работа щитовидной железы, отвечающей за иммунный ответ. Также хуже будут вырабатываться кортизол (гормон, стимулирующий иммунитет) и адреналин. У нас было лето с высокой температурой воздуха, и во время потоотделения ушло много магния. Эти потери магния приводят к низкому иммунному ответу, когда наступает осень и начинается период болезней», — пояснила Мойсенко в интервью радио Sputnik.

Также врач отметила, что недостаточное количество магния приводит к отечности, лишнему весу и целлюлиту. Повысить его уровень в организме можно, употребляя орехи, ягоды, дыню, зеленый чай. Подойдет и магниевая соль для ванн.