ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Р§Рњ 2022
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 17:35

Врач рассказала, как сохранить зубы здоровыми до старости

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото Изображение от cookie_studio на Freepik

«Рамблер» опубликовал советы врача-стоматолога Эльвиры Бобковой, рассказавшей о том, что сохранить здоровье зубов с возрастом может каждый. Для этого нужно забыть о бесконтрольном потреблении сладких и кислых продуктов. Именно они — причина скопления бактерий, которые разрушают зубную эмаль, образуют зубной камень и способствуют выпадению зубов. «Чем больше сладостей вы употребляете, тем быстрее разрушается ваша эмаль», — пояснила стоматолог. Чтобы этого избежать, чистить зубы нужно не реже 2 раз в день. Специалист рекомендует пасту с высоким содержанием фтора, который поможет укрепить зубы.

Эльвира Бобкова советует включать в рацион продукты, богатые кальцием, например, сыр. «Чтобы полезные компоненты не вымывались с костной части зубов, нужно более серьезно относиться ко всем предостережениям, о которых твердят с детства каждому ребенку, в том числе изменить привычный образ жизни», — рассказала стоматолог.

Специалист рекомендует пить как можно больше воды — она не содержит сахар и очищает полость рта. И самый важный совет Эльвиры Бобковой — раз в полгода обязательно посещать стоматолога, даже при отсутствии видимых проблем.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днём!

Здоровье
Советы и рекомендации
0
Читайте также
Джокович остался без номинации на главную теннисную премию. Это скандал
На ЧМ-2022 назначен «левый» пенальти. Что случилось с арбитром Фагани?
В ЛНР сообщили о крупных потерях среди воюющих за ВСУ польских наемников
Путин указал на незыблемость прав и свобод граждан России
Генсек НАТО Столтенберг назвал колоссальным ущерб от ударов ВС РФ по Украине
Как отметить День матери
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кандидат наук объяснила, почему регулярные тренировки могут не дать результата

Офтальмолог перечислила симптомы, которые могут предшествовать потере зрения
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости