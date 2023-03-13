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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 19:41

Врач рассказала, как сохранить красоту и здоровье кожи рук

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Косметолог Раиса Дарсигова рекомендовала постоянно увлажнять кожу рук и защищать от солнца.

«Ручки нужно постоянно защищать. В холодное время надевать перчатки ежедневно, обязательно увлажнять очень хорошо. Если какие-то бьюти-уходы — прекрасно. В холодное время помогают парафиновые ванночки. Если идет гиперпигментация, то хорошо крем с ретинолом. Нужно всегда защищать руки от воздействия ультрафиолета. Для более глубокого лечения или избавления от морщин Дарсигова посоветовала вводить в кожу гиалуроновую кислоту», — приводит слова Дарсиговой Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1564782
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