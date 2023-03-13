Врач рассказала, как самостоятельно распознать закрытый перелом кости

Травматолог Мария Авкопашвили заявила, что распознать закрытый перелом можно по хрусту костей, отеку и боли.

«Клиническая картина всех патологий имеет что-то общее: и при ушибе, и при переломе возможны сильный отек, гематома, ограничение движений и выраженная боль. Но отличительным признаком закрытого перелома является так называемая крепитация, или, говоря простыми словами, хруст в повреждённой области», — приводит слова Авкопашвили Life.ru.