Врач рассказала, как приучить ребенка правильно питаться

Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательского центра профилактической медицины» Минздрава России Оксана Драпкина одной из главных причин развития ожирения у детей назвала пищевые привычки в семье.

Здоровые и нездоровые привычки родителей, бабушек и дедушек быстро запоминаются ребенком и чаще всего сохраняются на всю жизнь.

Врач обратила особое внимание на то, что не все дети завтракают дома: «Завтрак не просто должен быть, но должен быть плотным, чтобы его хватило до следующего приема пищи», — рекомендует Оксана Драпкина. Лучшим блюдом для обеда эксперт считает суп: «Супы — это продукт, который будет препятствовать ожирению». Что касается ужина, врач советует делать его легким.

Важным условием формирования правильных привычек, в том числе и в питании у детей Оксана Драпкина назвала необходимость рассказывать им, чем чреват нездоровый образ жизни, курение, употребление алкоголя, что ожирение и недостаток движения — «это немодно и некрасиво».