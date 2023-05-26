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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 20:33

Врач рассказала, как правильно есть и получать удовольствие от приема пищи

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нутрициолог Татьяна Мещерякова заявила, что просмотр фильмов во время еды грозит набором веса.

«Организм человека устроен так, что во время еды любой сильный раздражитель гарантированно переключает внимание на себя. Есть даже «эффект попкорна» — за просмотром интересного фильма можно незаметно для себя съесть ведро соленой кукурузы — вы вряд ли смогли бы съесть такой объем, не погрузившись в действие на экране. Для того чтобы поесть, нужно не так много времени — 15-30 минут. Важно это время провести правильно. Старайтесь концентрироваться на еде, тщательно ее пережевывая. Исключите любые негативные источники информации, а также соцсети и телевизор. Так вы включите правильный процесс пищеварения и получите от еды удовольствие и пользу», — приводит слова Мещеряковой Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1582030
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