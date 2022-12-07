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Сегодня, 17:15

Врач рассказала, как не перепутать менингококковую инфекцию с ОРВИ и гриппом

Анна Горшкова
Корреспондент
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Кандидат медицинских наук Марина Федосеенко рассказала, как отличить менингококковую инфекцию (МИ) от ОРВИ и гриппа.

«У маленьких детей наблюдаются частое срыгивание, монотонный крик, неадекватная реакция на свет, прикосновения, шум. Ребенок плохо ест или полностью отказывается от груди/смеси. Температура тела повышается, но в некоторых случаях может быть сниженной. Характерно набухание и пульсация большого родничка и специфическая поза «взведенного курка», при которой ребенок запрокидывает голову назад», — приводит слова врача Life.ru.

Также Федосеенко предупредила, что МИ способна убить человека всего за сутки, а в первые часы болезни можно чувствовать обычные для ОРВИ симптомы: повышение температуры тела, ломоту в мышцах и слабость. Однако уже через некоторое время больной перестанет реагировать на окружающих, впадет в сопорозное состояние, а на его коже появится звездчатая сыпь.

Что касается течения инфекции у подростков и взрослых, то у них могут проявляться рвота, спутанное сознание, сильные головные, мышечные боли, повышенная температура тела, а также сильное раздражение от света и прикосновений.

Федосеенко объяснила, что МИ отличается от ОРВИ и гриппа остротой и скоростью развития. Так, у специалистов существует понятие «золотые 6 часов» — период, в который можно спасти человека.

При этом даже современные методы не могут уберечь от смерти от 4 до 20 процентов заболевших. У выживших же часто наблюдаются последствия в виде проблем с когнитивными способностями и слухом. Нередка и ампутация пальцев или целых конечностей.

Источник: https://life.ru/p/1543922
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