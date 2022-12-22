Врач рассказала, как мороженное может повысить иммунитет даже зимой

Врач-педиатр Наталья Нежданова рассказала, почему мороженое повышает иммунитет.

«Продукт содержит более 20 незаменимых аминокислот, витамины А, Е, С, В1, В2, бета-каротин, РР, жирные кислоты, важные минералы — кальций, натрий, фосфор, калий, магний. Бесспорно, такой состав благотворно влияет на работу нервной системы, улучшает обменные процессы, повышает иммунитет», — приводит слова Неждановой Life.ru.

Он также заявила, что мороженное может быть опасно при следующих болезнях: ожирение, гипертония, хронический гастрит, язвенная болезнь, сахарный диабет, атеросклероз, непереносимость лактозы. Однако даже при перечисленных болезнях полный запрет на освежающий десерт не ставится, главное — соблюдать комфортную для организма норму.

Также врач опровергла миф о том, что большое количество мороженого может спровоцировать ангину (острый тонзиллит). На самом деле само лакомство ни при чем, а вот переохлаждение горла действительно может снижать местный иммунитет.

«Заболевание вызывается патогенными бактериями или вирусами под воздействием неблагоприятных факторов: переохлаждение, аллергия, употребление холодной воды или пищи, промокание ног, купание в холодной воде, травма горла, острые или хронические воспалительные процессы в носоглотке. Мороженое само по себе не опасно, но переохлаждение горла может снижать местный иммунитет, из-за чего активизируется болезнетворная флора. Следует с осторожностью есть мороженое, чтобы не усугубить болезненное состояние организма, постоянно переохлаждая его», — добавила Нежданова.