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Врач рассказала, как избежать переутомления при отсутствии отпуска

Анна Горшкова
Корреспондент
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Кандидат психологических наук, доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Светлана Гришаева рассказала, как избежать переутомления при отсутствии отпуска.

«В основе переутомления лежит истощение нервных структур. С одной стороны, это сигнализирует о необходимости перейти к отдыху, чтобы не допустить крайнего истощения. С другой стороны, способствует тренировке функций организма, их совершенствованию и развитию», — приводит слова Гришаевой Life.

По ее словам, первый совет — отдохнуть. Даже если нет возможности взять отпуск, нужно научиться восстанавливаться, переключаясь на другой вид деятельности, сказала врач. Например, можно чередовать физическую и умственную активности.

Второй совет — рационально распределять силы в течение дня, делать паузы по пять-десять минут, а также не пытаться объять необъятное. Хорошо бы взять за правило — планировать распорядок дня.

И, наконец, наличие хобби поможет снять стресс и усталость. Однако просмотр сериалов, компьютерные игры, зависание в интернете — все это вряд ли относится к отдыху, предупредила Гришаева. Она подчеркнула, что в подобных случаях велики риски и для физического здоровья, ведь, например, излучение экрана влияет на зрение.

Источник: https://life.ru/p/1538747
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