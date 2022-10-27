Врач рассказала, как избежать обвисания кожи при похудении

Дерматовенеролог, косметолог Светлана Амрахова рассказала, что избавиться от обвисшей, дряблой кожи после похудения поможет изначально правильный подход к сбросу веса. Важно определить, в каком состоянии пребывает организм, нет ли дефицита витаминов и микроэлементов, все ли в норме с гормонами.

Разобраться в состоянии организма поможет специалист в соответствующей области — диетолог со знаниями эндокринологии. «Далее диетолог пропишет необходимое правильное питание на момент снижения веса, — пояснила Светлана Амрахова. — В этот период эпидермис не должен терять ни микроэлементы, ни белки, которые являются нашим строительным материалом. Зачастую позже их дефицит — большая проблема, проявляющаяся как раз в обвисшей, дряблой, некрасивой коже».

Если все же проблема наметилась, состояние кожи, по словам дерматовенеролога, помогут в какой-то степени исправить аппаратные и инъекционные методы косметологии. Но предварительно все равно потребуется восполнить возникший дефицит сбалансированным питанием, лекарственными препаратами и биологически активными добавками по назначению врача.