Врач рассказала, как избавиться от проблем с ЖКТ во время перелета

Врач-диетолог Ирина Мансурова объяснила, как избавиться от проблем с ЖКТ во время перелета.

За два часа до рейса нужно ограничиться лишь легким блюдом на пару и выпить достаточное количество воды. Подойдут рис, курица, рыба, суши, тушеные овощи, супы-пюре. Следует исключить газированные напитки, кофе, алкоголь, а также острую, жирную пищу, незнакомые деликатесы, сырые овощи, фрукты, бобовые, молочные продукты, так как может возникнуть повышенное газообразование. Если газы все же доставят дискомфорт, нужно принять таблетку.

«Из-за газообразования желудок снизу давит на диафрагму, из-за этого дыхание становится поверхностным, кровь хуже обогащается кислородом. Доходит до того, что увеличенные органы давят на сердце, — это дополнительно осложняет кровообращение, циркуляция которого и так замедленна из-за сидячего положения тела и перепада давления, из-за чего возникают отеки. Во время перелета стараемся встать, походить и попить воды», — сказала врач Life.ru.

Еще одна опасность полета — обезвоживание. Любые сладкие напитки и газировка плохо утоляют жажду, но усиливают нагрузку на сердце, повышают давление и возбуждают нервную систему. Томатный сок, вода и морс будут хорошим вариантом, сказала врач. Тем более что эти напитки еще помогают организму успокоиться, а вот побороть стресс алкоголем не удастся.