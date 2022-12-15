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Врач рассказала, как есть семена льна

Ольга Стрельникова
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Фото azerbaijan_stockers, ru.freepik.com

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Евгения Иванова в интервью изданию «Секрет фирмы» рассказала, что закидывать семена льна в рот ложками не нужно. Положите их в эмалированную посуду и залейте на 15 минут кипяченой водой, периодически помешивая. Полученную смесь процедите. Употреблять врач советует как семена, так и полученную жидкость.

Несмотря на богатый витаминами и микроэлементами состав семян льна (они содержат железо, натрий, магний и другие полезные вещества), Евгения Иванова советует не есть их слишком много — может развиться кишечная непроходимость. К противопоказаниям относятся диарея, острый холецистит, желудочно-кишечное кровотечение и непроходимость кишечника. В других случаях, по словам врача, семена льна выведут токсины и шлаки, а также принесут пользу при воспалительных и язвенных поражениях слизистой ЖКТ (язве желудка или двенадцатиперстной кишки, эзофагите, гастрите, энтерите, колите).

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