ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 19:00

Врач рассказала, как дыхание над картошкой при простуде может обжечь слизистую

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Врач-оториноларинголог Александра Найденова рассказала, что врачи не назначают простывшим пациентам дышание над картошкой в качестве терапии, ведь это не является доказанной медицинской манипуляцией.

«Из картофеля при его остывании выделяются различные вещества, на которые у человека может быть аллергия, что может вызвать отек. К тому же если у человека есть гнойное воспаление в лор-органах, такая процедура только усугубит его течение. Также можно получить ожог слизистых дыхательных путей. Сильное прогревание слизистой носа вызывает обильное отхождение слизи, что может послужить ухудшением в течение болезни», — отметила Найденова в интервью Life.ru.

Специалист категорически рекомендовала избегать такого способа самолечения и не использовать его даже в качестве профилактики, ведь никакой пользы он принести не может.

Источник: https://life.ru/p/1547764
Здоровье
0
Читайте также
Европа или Азия? Исполком РФС будет выбирать из двух зол
Решение по вопросу перехода РФС в Азию будет принято 27 декабря
Sky News опубликовал спутниковые снимки почти полностью обесточенной Украины
Российские ПВО получили позволяющий легко сбивать ракеты HIMARS софт
Сотрудник Росгвардии спас замерзавшего на улице ребенка на Урале
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Терапевт назвала необычную причину заложенности носа
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости