Врач рассказала, что произойдет, если отказаться от алкоголя на месяц

Доктор Кэтрин Карни в разговоре с The Telegraph рассказала, что отказ от алкоголя на месяц способствует улучшению физического и психологического здоровья.

Происходит нормализация кровяного давления и режима сна, появляется бодрость, снижается риск сердечно-сосудистых и других заболеваний. Об этом рассказал телеканал «Мир-24».

Также врач предупредила, что активное употребление алкоголя приводит не только к различным физическим патологиям, но и чревато ухудшением ментального здоровья. По ее словам, до 56 процентов британцев выпивают, чтобы расслабиться и снять нервное напряжение. Однако подобное облегчение носит временный характер и приносит еще больше проблем.