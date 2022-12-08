Врач рассказала, что делать при подозрении на простуду

Врач Елена Зяблова рассказала о том, что при появлении первых симптомов простуды, необходимо для начала исключить физическую активность и сохранять постельный режим. Это поможет организму сохранить силы для борьбы с недугом, пишет издание «Вечерняя москва».

Следующим обязательным этапом, по мнению врача, будет соблюдение питьевого режима. Воды нужно пить больше, можно добавить в нее сок лимона — витамин С укрепит ослабленный иммунитет. Подойдут также травяные чаи, компот и различные морсы — в них много витаминов.

Если заложен нос Елена Зяблова рекомендует не применять сосудосуживающие препараты — они вызывают привыкание. Лучше использовать капли и средства для промывания с морской водой.