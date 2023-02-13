Врач рассказала, чем Рианне может грозить наступившая сразу после родов беременность

Врач Дайва Пикаускайте заявила, что Рианна может столкнуться с опасными осложнениями при второй беременности.

«Важную роль играет способ родоразрешения в предыдущую беременность. Риск разрыва матки у пациенток, перенесших кесарево сечение, очень высок, если следующая беременность наступила в течение шести месяцев после операции. Еще выше риск врастания плаценты в послеоперационный рубец при слишком раннем наступлении следующей беременности. Но в последнее время появляется довольно большое количество исследований, утверждающих, что наступление беременности менее чем через 12 месяцев после предыдущей не повышает риск неблагоприятных исходов», — приводит слова Пикаускайте Life.ru.