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Сегодня, 14:05

Врач рассказала, чем опасны полуфабрикаты

Ольга Стрельникова
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Полуфабрикаты.
Фото Global Look Press

Врач-терапевт рассказала, чем можно заразиться, употребляя полуфабрикаты.

Терапевт Елена Бинцаровская в интервью изданию «Газета.ru» предостерегла от употребления полуфабрикатов из-за возможности заразиться паразитами. По мнению эксперта, этому способствует применение некачественного рыбного и мясного сырья, в том числе субпродуктов. Из-за этого возрастает вероятность заражения различными микроорганизмами, которые сохраняют жизнеспособность даже после термической обработки.

Помимо риска подцепить паразитов, эксперт отметила негативное влияние полуфабрикатов на работу ЖКТ и уровень холестерина. «Обычно эти продукты жарятся в большом количестве масла. Эти факторы повышают количество насыщенных жиров в рационе, что увеличивает уровень холестерина в крови и риск сердечно-сосудистых заболеваний», — подчеркнула Елена Бинцаровская.

Подобную еду, по мнению эксперта, можно позволить себе не чаще одного раза в неделю. В этом случае устойчивого существенного вреда здоровью полуфабрикатам нанести не удастся.

Здоровье
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