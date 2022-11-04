Врач рассказал, от чего может наступить смерть во сне

Кардиолог рассказал о причинах смерти во время сна.

Врач-кардиолог Андрей Кондрахин в интервью «Вечерней Москве» рассказал, что во время сна может произойти смерть из-за сердечно-сосудистых заболеваний, характеризующихся нарушениями сердечного ритма. Однако причинами летального исхода во сне нередко являются и заболевания других систем организма.

Причиной смерти в период сна могут стать патологии, связанные с дыханием и легкими, к примеру, апноэ, блокирующее дыхание. «Это может произойти из-за тромбоэмболии легочной артерии. Помимо этого, гастроэзофагеальный рефлюкс может быть одной из причин смерти человека во сне. Так, ночью у человека в легкие может забрасываться содержимое желудка (как осложнение болезни), из-за чего и возникает смерть», — предупредил кардиолог.

Смерть во сне способна наступить и по причине такого неприятного явления, как инсульт.