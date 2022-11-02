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Сегодня, 10:00

Врач рассказал о причинах заболеваний сердца

Ольга Стрельникова
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Главврач ГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 121 Департамента здравоохранения города Москвы» Андрей Тяжельников в интервью «Мосленте» рассказал, что причины развития болезней сердца напрямую связаны с образом жизни.

«Нездоровый образ жизни — употребление алкоголя, курение, неправильное питание и ожирение, отсутствие физической активности, недосыпание, переутомление, хронические стрессы — приводят к росту заболеваний», — констатирует врач.

Увеличивают риск развития заболеваний сердца наследственность, различные патологии, а также изменения, связанные с возрастом. По словам Андрея Тяжельникова, болезни сердца и сосудов, такие как артериальная гипертония, кардиомиопатия, ишемия и пр., стоят на первом месте в мировой статистике по осложнениям и летальным исходам.

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