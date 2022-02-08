Врач рассказал о неочевидной пользе горячего душа

Профессор из Гарвардской медицинской школы Адольф Хаттер в статье на сайте Daily Express заявил, что горячий душ не только помогает расслабиться и сохранить себя в чистоте, но и способен уменьшить вероятность инсульта.

Он объясняет это тем, что за счет высокой температуры в ванне расширяются кровеносные сосуды, а значит давление снижается. Горячая вода также активизирует работу сердца.

Он также опирается на исследования, которые проводили в Японии. В нем говорится, что вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей, принимающих ванну ежедневно, на 28% ниже, чем у выполнявших эту процедуру меньше двух раз в неделю. А ежедневный душ на 26% снижает опасность инсульта.

При этом важно помнить, что для принятия горячих ванн нужна консультация с врачом.