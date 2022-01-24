Врач рассказал о быстром способе восстановления после коронавируса

Врач-пульмонолог Иван Тарасенко в интервью радио Sputnik сообщил, что морской воздух поможет быстрому восстановлению легких после перенесенной коронавирусной инфекции.

«Галотерапия — это эффективное средство для повышения иммунитета и восстановления дыхательной системы. Сухой соляной воздух или аэрозоль улучшает дренажную функцию дыхательных путей, а хлорид натрия значительно уменьшает отек слизистой бронхов. Все ненужные продукты переработки прямого воздействия вируса и последствия воспаления, которые были в легких, уходят. Также улучшается кровоснабжение и кислородный обмен в легких», — сказал Тарасенко.

Врач отмечает, что альтернативой морскому воздуху может стать соляная пещера, один сеанс которой может заменить несколько дней морского отдыха. Соляные пещеры имеются во многих санаториях и реабилитационных центрах.

Тарасенко предупреждает, что посещение соляных пещер необходимо сочетать с другими методами реабилитации. А также важно помнить, что галотерапия противопоказана при обострении бронхиальной астмы и обструктивного бронхита. Необходима консультация лечащего врача.