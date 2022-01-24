ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 11:00

Врач рассказал о быстром способе восстановления после коронавируса

Пульмонолог назвал галотерапию важным методом восстановления COVID-19
Галина Глазко
Соляная пещера.
Фото Global Look Press

Врач-пульмонолог Иван Тарасенко в интервью радио Sputnik сообщил, что морской воздух поможет быстрому восстановлению легких после перенесенной коронавирусной инфекции.

«Галотерапия — это эффективное средство для повышения иммунитета и восстановления дыхательной системы. Сухой соляной воздух или аэрозоль улучшает дренажную функцию дыхательных путей, а хлорид натрия значительно уменьшает отек слизистой бронхов. Все ненужные продукты переработки прямого воздействия вируса и последствия воспаления, которые были в легких, уходят. Также улучшается кровоснабжение и кислородный обмен в легких», — сказал Тарасенко.

Врач отмечает, что альтернативой морскому воздуху может стать соляная пещера, один сеанс которой может заменить несколько дней морского отдыха. Соляные пещеры имеются во многих санаториях и реабилитационных центрах.

Тарасенко предупреждает, что посещение соляных пещер необходимо сочетать с другими методами реабилитации. А также важно помнить, что галотерапия противопоказана при обострении бронхиальной астмы и обструктивного бронхита. Необходима консультация лечащего врача.

Коронавирус
2
0
Читайте также
Сборная России по хоккею объявила состав на Олимпиаду. В нем много удивительного и странного
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В чем польза морской капусты? Ответила врач

В чем польза чаги? Ответила диетолог
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости