Врач рассказал, кому нельзя летать на самолете

Кардиолог, главный врач медицинского центра «Медэксперт» Сергей Жуков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что существует ряд заболеваний, при которых нельзя летать на самолете.

«Это заболевания со стороны разных органов и систем. На первом месте — недавно перенесенные сосудистые заболевания: инфаркт или инсульт. Если они достаточно «свежие», были перенесены месяц или два назад, конечно же, это повод, чтобы не лететь на самолете», — предостерег медик.

Опасность представляет перелет для людей с тромбофлебитом и тромбозом.

«Задуматься, стоит ли вам лететь, необходимо, если у вас совершенно недавно, не более чем месяц-два назад, был тромбофлебит или тромбоз. Особенно если не принимаете те препараты, которые вам рекомендовал сосудистый хирург. Некоторые пациенты, даже не страдая подобными заболеваниями, принимают накануне перелета таблетку аспирина. Конечно, это больше из разряда недостоверной информации, но смысл понятен», — пояснил доктор Жуков. Чаще всего тромбы образуются в венах нижних конечностей.

Для образования тромба достаточно длительного пребывания в одной позе. Поэтому крайне опасны длительные перелеты, дольше шести часов, и положение, при котором человек сидит нога на ногу, — это самое неправильное положение, которое некоторые принимают в самолете.

К состояниям, являющимся противопоказанием к полету на самолете, относится обострение заболеваний, связанных с дыхательной системой (бронхиальная астма, острая пневмония), наличие повышенного легочного давления, пневмоторакс, при котором воздух скапливается в грудной полости, даже если он был и его вылечили хирургические путем.

«Из-за перепадов в атмосферном давлении, которые всегда будут при перелете, это тоже противопоказание. Человеку после пневмоторакса ни в коем случае нельзя летать на самолете. То же самое касается пациентов, у которых есть такой диагноз, как спонтанный пневмоторакс, возникающий сам по себе. Если у пациента такое было когда-то — это повод, чтобы не лететь», — подчеркнул Сергей Жуков.

Болезни психиатрического характера, боязнь замкнутых пространств и полета на самолете при перелете могут усугубиться, особенно если пациент недавно находился на специальном лечении. В группе риска находятся и беременные.

«Очень часто мы слышим истории про роды в самолетах, так вот, беременные, особенно на сроке свыше 33 недель, — это уже повод не лететь на самолете», — предостерег врач и посоветовал также не брать в самолет детей до 1 года — реакция неокрепшего организма на полет может быть непредсказуемой.

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