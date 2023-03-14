Врач рассказал, какую операцию могли сделать госпитализированному с тромбом Розенбауму

Флеболог Хачатур Кургинян заявил, что в зоне появления тромба при тромбозе образуются гиперемия и краснота.

«К сожалению, не все тромбозы сопровождаются данной симптоматикой классической, поэтому при любых, скажем так, отеках, нужно все-таки обращаться к доктору для того, чтобы исключить травматические осложнения. Какие возможны последствия? Какие меры профилактики? Последствие основное, самое ужасное — это фатальные последствия, так как тромб в поверхностной вене может мигрировать в бассейн глубокой вены и вызвать тромбоэмболию легочной артерии, что в 35% случаев является фатальным осложнением. Мы не можем сейчас судить достоверно, но, если у Александра Розенбаума развился тромбофлебит или тромбоз глубоких вен, тут разный подход. Если речь идет о тромбозе глубоких вен и если этот тромбоз был флотирующий, то да, могли сделать тромбэктомию. Если речь идет о тромбофлебите поверхностных вен — скорее всего, ему сделали кроссэктомию», — приводит слова Кургинян Life.ru.