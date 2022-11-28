Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем могут появиться спустя год после ковида

Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог и кандидат медицинских наук Алексей Жито рассказал, что у пациентов, которые переболели коронавирусом, спустя год после выздоровления есть риск инсульта и инфаркта.

«Люди иногда в течение года не могут прийти в себя после ковида. Мы должны понимать, что ковид — это сердечно-сосудистое заболевание. То есть это не просто вирусное заболевание, это болезнь сердца и сосудов, которая вызывает повреждение эндотелия, внутренней стенки сосудов. И даже спустя год могут формироваться инсульты и инфаркты у пациентов», — цитирует Life.ru Жито.

Врач сообщил, что риск инсульта и инфаркта более характерен для мужчин, так как они переносят болезнь тяжелее женщин. Как правило, это касается представителей сильного пола в возрасте 40-50 лет. Также после болезни человек может набрать вес и чувствовать слабость, недомогание.

«У женщин часто наблюдается выпадение волос. Это стало очень характерно. Это случается через год [после ковида]. Очень интересно, что повышен риск развития аутоиммунных заболеваний как у мужчин, так и у женщин», — добавил он.