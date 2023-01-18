Стиль жизни
Есть Не болеть Тренироваться Узнавать Смотреть
Подглядывать
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 21:30

Врач рассказал, как влияют перепады температуры на гипертоников

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото Freepik/freepik

Врач, кардиохирург высшей категории НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И.Шумакова Минздрава России Андрей Титаренко в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о том, кто такие метеозависимые люди и как сказываются на их самочувствии перемены в погоде и перепады температур. «Понятие «метеозависимость» говорит о том, что организм человека чутко реагирует на перепады атмосферного давления, температуры и влажности, причем не только связанные с погодными условиями, но и, например, в бане», — пояснил врач. Резкое повышение атмосферного давления или влажности для таких людей увеличивает вероятность гипертонического криза — наиболее частое осложнение, характерное для больных гипертензией, при этом артериальное давление поднимается до 180/120 мм.рт.ст. и выше. «При случившемся гипертоническом кризе рекомендуется регулярный прием терапии, прописанной кардиологом, включая спазмолитики и мочегонные», — рассказал Андрей Титаренко.

Метеозависимость не относится к заболеваниям. Это комплекс неких симптомов, которые проявляются как реакция на изменение погоды (температуры, влажности, давления) у людей с различными патологиями, создающими препятствие для быстрой адаптации организма к окружающей среде. «Метеозависимый человек или нет, можно определить только путем наблюдений, по собственным ощущениям», — отметил кардиохирург. Метеозависимые люди могут ощущать слабость, головную боль, мигрени, испытывать тошноту и иные болезненные состояния.

Также Андрей Титаренко обратил внимание на то, что у людей с тяжелокоррегируемым артериальным давлением на морозе может возникнуть вазоспазм, при котором происходит сужение сосудов, появляются сильные головные боли. Из-за этого регулировать артериальное давление у такого человека становится еще сложнее. «Если с погодой ничего не поделаешь, то от посещения бани можно и воздержаться», — резюмировал Андрей Титаренко.

У нас появился дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

0
Читайте также
Трусова и Косторная уехали в отпуска, пока остальные фигуристы готовятся к Кубку Первого канала
Фанат из Австралии, у которого отобрали российский флаг, хочет прийти на матч Australian Open с флагом Сербии
Пушилин сообщил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре
В Москве подросток умер от редкой формы бессонницы
В Польше обрисовали сценарий падения Варшавы в случае ответного удара РФ
Путин рассказал о ежегодном объеме производимых в РФ ракет ПВО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач объяснила, чем опасны острые продукты при ОРВИ и гриппе

Врач-гастроэнтеролог назвала овощ, который помогает укрепить иммунитет и предотвратить рак
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости