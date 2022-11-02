Врач рассказал, как сказывается на здоровье систематический недосып

Терапевт Андрей Хухрев в беседе с «Москвой-24» рассказал, что постоянный недосып может спровоцировать депрессивные состояния, чувство тревоги, ухудшение иммунитета и привести к болезням сердца.

«Плохой сон у тучных людей повышает риск инсультов, — говорит врач, — потому что человек спит прерывисто, просыпается, глубины сна нет, он всхрапывает».

Врач-терапевт также рассказал, что во сне происходит процесс обнуления, перезагрузки всех систем, организм работает даже активнее, чем в период бодрствования. Без такой перезагрузки все наши системы истощаются, ухудшается самочувствие, мы начинаем чаще болеть.

Специалисты-сомнологи рекомендуют отдавать сну 7-9 часов в сутки, не меньше.