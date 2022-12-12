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12 декабря, 11:35

Врач рассказал, как избавиться от лишних килограммов

Ольга Стрельникова
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Фото pvproductions/Freepik

Академик РАН, вице-президент Кардиологического общества России Юрий Беленков в эфире программы доктора Мясникова «О самом главном» рассказал, что убрать лишние килограммы можно, придерживаясь самоконтроля, рационального питания и физической активности. «На весы надо вставать регулярно, холодильник закрывать в 20:00, стрессы не заедать колбасой», — строго пояснил специалист. Прибегать к лекарственной терапии Юрий Беленков рекомендует только под врачебным контролем.

«Лишний вес — это тяжелое состояние, чреватое развитием инсульта, инфаркта и диабета», — предупредил академик. Также Юрий Беленков дал рекомендацию отказаться от сладостей и ежедневно включать в рацион 500 г овощей и фруктов.

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