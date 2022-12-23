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Врач рассказал, как долго после болезни человек передает инфекцию

Специалист объяснил, в какой момент заболевший гриппом или ОРВИ перестает быть переносчиком инфекции
Ольга Стрельникова
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Насморк.
Фото Freepik/Drazen Zigic

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что человек может оставаться источником вируса, пока у него повышена температура.

«Это состояние считается наиболее заразным, но как только она приходит в норму (36,6 градусов), человек перестает представлять опасность для окружающих», — заявил медик.

Андрей Кондрахин отметил, что могут быть исключения из правил. Речь о коронавирусе.

«Грипп и ОРВИ не передается от человека к человеку только через дыхательные пути. Но коронавирус распространяется и в кишечник, из-за чего распространение инфекции возможно и после нормализации температуры», — подчеркнул терапевт.

Врач дал настоятельную рекомендацию после перенесенного заболевания выжидать от недели до 10 дней. Это убережет ваше здоровье и полностью обезопасит окружающих от возможности заражения. Подобные меры предосторожности касаются и детей. При этом, они более активно распространяют инфекции из-за несовершенства иммунитета, который только формируется. Вирусы в их организме быстрее мутируют и передаются окружающим. Андрей Кондрахин подчеркнул, пока у ребенка, как и у взрослого, не нормализовалась температура, он может заразить кого-то еще.

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