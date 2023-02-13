Врач рассказал, к каким проблемам со здоровьем может привести частый перевод времени

Кардиолог Алексей Жито перечислил болезни, которые могут возникнуть при частом переводе времени

«Переход с летнего на зимнее время может негативно сказываться на здоровье людей. Категория пациентов, которые могут пострадать от этого очень значительно: беременные, пациенты с метеозависимостью, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, ожирением, патологией суставов, с такими заболеваниями, как инсульт, инфаркт в анамнезе, либо пациенты с высоким риском возникновения инсульта», — приводит слова Жито Life.ru.