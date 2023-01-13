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Врач рассказал, из чего приготовить витаминно-профилактический чай

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik/azerbaijan_stockers

Врач профессор Михаил Кутушов в интервью изданию «Кубанские Новости» посоветовал приготовить чай для лечения и профилактики болезней сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей, диабета, улучшения работы печени, желудочно-кишечного тракта и иммунитета.

Необходимо всего три ингредиента — 1 чайная ложка ромашки, высушенная кожура нескольких мандаринов и 200 мл воды, все это нужно довести до кипения. При лечении простуды и ОРВИ можно добавить в напиток ложку меда.

По словам Михаила Кутушова, сухая кожура мандарина содержит больше витаминов, чем мякоть. Она богата эфирными маслами, пектином, калием, фосфором и флавоноидом геспередином.

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