Врач рассказал, что высокое давление может быть нормой

Доктор медицинских наук, кардиолог, врач высшей квалификационной категории Айдар Шарафеев в интервью «Известиям» рассказал, что высокое давление в отдельных случаях может быть нормой и необходимости снижать его нет. Распространенное мнение о том, что артериальное давление должно быть не выше 120/80, верно лишь в определенных случаях, считает врач. «Это правильно, но для тех сосудов, которых не коснулись возрастные изменения. С возрастом сосуды теряют эластичность, и для них становится естественным повышение артериального давления на определенную величину, допустим до 130-135 мм рт. ст. Но существуют люди, которым комфортно артериальное давление 140, 150, 160, 180 мм, и им нельзя его снижать. Такая категория людей имеет выраженные атеросклеротические сужения сосудов», — объяснил Айдар Шарафеев.

При выраженных бляшках в сонных артериях, организм намеренно повышает артериальное давление до экстремально высоких показателей, чтобы обеспечить мозг кислородом. «Если такой категории людей резко снизить давление до привычных показателей (120 мм), эти пациенты могут испытывать головокружение и даже могут получить ишемический инсульт. Для таких пациентов, при выраженных стенозах, давление 160-180 мм рт. ст. может быть нормой», — подчеркнул кардиолог.

Пациенты со значительным сужением артерий нижних конечностей также, по мнению врача, не нуждаются в снижении верхнего давления, так как оно обеспечивает кровоснабжение ног, иначе возникнет риск некроза. Чтобы точно знать, необходимо понижать давление или нет, необходимо «провести обследование, выявить отсутствие стенозов, и только после этого можно снижать артериальное давление», заключил Айдар Шарафеев.