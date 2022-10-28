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Сегодня, 17:45

Врач рассказал, чем опасен бесконтрольный прием антибиотиков

Анна Горшкова
Корреспондент
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Врач высшей категории, глава частной медицинской клиники Сергей Длин рассказал, чем опасен бесконтрольный прием антибиотиков.

«По сути, антибиотики убивают все виды бактерий — плохие и хорошие. Фактически происходит постепенная смена микрофлоры в организме, что может приводить к микронутриентному дефициту, к нарушению работы желудочно-кишечного тракта, кишечника. Снижается иммунитет, потому что опять же основной иммунитет находится в нашем кишечнике», — приводит слова специалиста Life.

Антибиотики, по словам эксперта, не должны становиться «первой помощью» при простуде, ротавирусе и других заболеваниях, так как необходимо дать время для того, чтобы организм сам справился с недугом. При этом назначать лечение антибиотиками должен исключительно врач.

Также Длин отметил, что во время антибиотикотерапии важно правильно питаться и исключить вредные привычки, а после лечения необходимо использовать пробиотики.

Источник: https://life.ru/p/1534939
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