Врач рассказал, чем опасен бесконтрольный прием антибиотиков

Врач высшей категории, глава частной медицинской клиники Сергей Длин рассказал, чем опасен бесконтрольный прием антибиотиков.

«По сути, антибиотики убивают все виды бактерий — плохие и хорошие. Фактически происходит постепенная смена микрофлоры в организме, что может приводить к микронутриентному дефициту, к нарушению работы желудочно-кишечного тракта, кишечника. Снижается иммунитет, потому что опять же основной иммунитет находится в нашем кишечнике», — приводит слова специалиста Life.

Антибиотики, по словам эксперта, не должны становиться «первой помощью» при простуде, ротавирусе и других заболеваниях, так как необходимо дать время для того, чтобы организм сам справился с недугом. При этом назначать лечение антибиотиками должен исключительно врач.

Также Длин отметил, что во время антибиотикотерапии важно правильно питаться и исключить вредные привычки, а после лечения необходимо использовать пробиотики.