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Врач рассказал, чем чревато сочетание кофе с витаминами

Ольга Стрельникова
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Кофе.
Фото Freepik/jcomp

Врач-эндокринолог Роман Терушкин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что сочетать кофе и витамины не всегда безопасно, но и не всегда вредно.

Витамины В и С лучше употреблять отдельно от кофе, чтобы они усвоились в полной мере. Зато для усвоения витаминов A, D, E, K кофе нисколько не повредит, а даже поспособствует. Сочетание бодрящего напитка с магнием станет настоящим испытанием для сосудов.

Как сочетается кофе с минералами и ноотропными стимуляторами, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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