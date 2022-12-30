Врач рассказал, чем чревато сочетание кофе с витаминами
Врач-эндокринолог Роман Терушкин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что сочетать кофе и витамины не всегда безопасно, но и не всегда вредно.
Витамины В и С лучше употреблять отдельно от кофе, чтобы они усвоились в полной мере. Зато для усвоения витаминов A, D, E, K кофе нисколько не повредит, а даже поспособствует. Сочетание бодрящего напитка с магнием станет настоящим испытанием для сосудов.
Как сочетается кофе с минералами и ноотропными стимуляторами, читайте в полной версии материала в «СЭ».
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