Врач раскрыла причины хронически усталого взгляда

Дерматокосметолог Татьяна Малышева рассказала, что особенности лица и проблемы со здоровьем — причины хронически усталого взгляда.

В последнее время этот неприятный недуг ярко наблюдается у известной американской поп-певицы Бритни Спирс.

«Бритни Спирс лежала в психиатрической клинике и не раз находилась на грани нервного срыва. При стрессе в организме вырабатывается такой гормон, как кортизол, который не только приводит к общему снижению иммунитета, но и негативно сказывается на коже. Звезда не скрывает проблемы со здоровьем, а мы наблюдаем возникновение темных кругов», — сказала врач Life.ru.

Темные круги под глазами придают лицу нездоровый, осунувшийся, изможденный вид, визуально делают человека старше и непривлекательнее, продолжила Малышева. Причиной тому служат особенности строения лица: в параорбитальной области эпидермис состоит из меньшего количества рядов клеток — здесь тоньше роговой слой и совсем отсутствует зернистый. Помимо темных кругов, на данном участке могут появляться также и морщинки.

Наиболее распространенной причиной появления темных кругов под глазами являются переутомление и хроническое недосыпание. Недостаток сна придает коже бледность, тусклый цвет, отчего сосуды становятся более видимыми, а под глазами залегают фиолетовые тени.