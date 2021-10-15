Врач призвала носить шапки в холодную погоду, чтобы не выпали волосы

Врач-трихолог, вице-президент Евразийской трихологической ассоциации Ольга Кохас призвала носить шапки даже при легком морозе и в ветреную погоду. По ее словам, отсутствие головного убора может привести к спазму сосудов головы.

«Ветер — дело неприятное. Надо смотреть на температуру на улице. Если она минус три градуса, то при ветре обычно ощущается как минус десять. Так сильно переохлаждать кожу головы не стоит. За этим может возникнуть проблема спазма сосудов, а значит, нарушение питания волос и выпадение волос.

Если это игнорировать, то шапку придется надевать уже, чтобы скрыть недостаток волос, ну или же носить парик. Поэтому, когда температура воздуха ниже минус семи градусов, шапка просто необходима", — отметила врач в интервью радио Sputnik.