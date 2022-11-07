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Врач призвала к своевременному омолаживанию кожи

Иван Шитик
Корреспондент
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Врач — дерматовенеролог-косметолог Полина Никанорова рассказала, что старение и изменение внешнего вида — сложный процесс, который происходит сразу на нескольких уровнях.

Она объяснила, что в первую очередь с возрастом происходит истончение костной ткани, которая является основным каркасом для всех слоев, находящихся выше. Под действием гравитации происходит опущение тканей и перераспределение жировых пакетов, которые создают основной объем на лице. Именно поэтому наблюдаются изменения формы и овала лица, появляются брыли и второй подбородок, а вместе с ними складки и морщины.

Само старение начинается с дермы — нижнего слоя кожи. Со временем в коже снижается выработка коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты — компонентов, которые отвечают за ее упругость и эластичность. Кроме того, из-за дефицита гиалуроновой кислоты кожа обезвожена, а это ухудшает ее качество. Тогда и появляются мимические морщины и заломы. Как пояснила собеседница Лайфа, кремы неспособны воздействовать на эти процессы, так как большинство из них не могут проникать через базальную мембрану и действуют только в эпидермисе — верхнем слое.

«Поэтому, к сожалению, ждать лифтинг-эффекта только от антивозрастного крема бесполезно. Сразу возникает вопрос: а что же тогда делать? Вовремя профилактировать! Обращаться к косметологу следует, когда вы замечаете первые признаки старения, в таком случае получится максимально естественно, натурально и эффективно справиться с проблемой», — сказала косметолог в интервью Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1537175
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