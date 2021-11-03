ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Новости   //    ЗОЖ

Врач предупредила о последствиях недолеченного гриппа

Врач рассказала о последствиях недолеченного гриппа
14:00

Врач-терапевт, гематолог Диана Ким предупредила, что к профилактике и лечению гриппа нужно относиться очень серьезно.

«Грипп — это инфекционное тяжелое вирусное заболевание, которое имеет свои последствия и осложнения. Это может быть поражение сердца в виде эндокардитов, миокардитов. Дальше — почки, поэтому после перенесенного гриппа всегда надо сдавать общий анализ мочи, мы можем даже не чувствовать никаких проявлений заболевания почек, но поражение может присутствовать. Грипп может запустить любое аутоиммунное заболевание», — предупредила Ким в интервью радио Sputnik.

Врач также отметила, что осложнения проявляются в течение месяца после перенесенного гриппа, а их причиной обычно является преждевременное возвращение к активной жизни.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Галина Глазко все материалы автора
Читайте также
Сталин, аншлаг на матче Израиль — Ливан, 50 тысяч на финале. Каким получился ЧМ-1952 в Москве
Опубликовано итоговое коммюнике саммита G20
0