Врач предупредила о последствиях недолеченного гриппа

Врач-терапевт, гематолог Диана Ким предупредила, что к профилактике и лечению гриппа нужно относиться очень серьезно.

«Грипп — это инфекционное тяжелое вирусное заболевание, которое имеет свои последствия и осложнения. Это может быть поражение сердца в виде эндокардитов, миокардитов. Дальше — почки, поэтому после перенесенного гриппа всегда надо сдавать общий анализ мочи, мы можем даже не чувствовать никаких проявлений заболевания почек, но поражение может присутствовать. Грипп может запустить любое аутоиммунное заболевание», — предупредила Ким в интервью радио Sputnik.

Врач также отметила, что осложнения проявляются в течение месяца после перенесенного гриппа, а их причиной обычно является преждевременное возвращение к активной жизни.