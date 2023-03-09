Врач предупредила, что интенсивные тренировки могут привести к потере сознания

Терапевт Елена Тихомирова заявила, что интенсивные тренировки стоит делать только подготовленным людям.

«Любая тренировка должна быть адекватна уровню подготовленности человека. Если неподготовленный человек, например, пробежит марафон, а это интенсивная тренировка, то в результате, скорее всего, он потеряет сознание. Для опытного бегуна преодоление марафона — это обычное дело. Поэтому тренировка должна быть тщательно подобрана в зависимости от состояния здоровья человека, его уровня подготовленности и того, какие цели и задачи он преследует. При этом занятия спортом могут принести пользу, если человек будет соблюдать технику безопасности и все рекомендации. В частности, улучшится работа сердечно-сосудистой системы, нормализуется гормональный фон, замедлится старение и человек сможет укрепить свою мышечную массу», — приводит слова Тихомировой Life.ru.