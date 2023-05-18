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Стиль жизни и ЗОЖ

18 мая, 22:39

Врач предупредила, чем может закончиться лечение ячменя плевком и влажными компрессами

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Офтальмолог Яна Дорофеева заявила, что лечение ячменя плевком не приведет к успеху.

«Ячмень вряд ли появится при здоровом образе жизни, правильном питании. Возникновение ячменя связано с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта. Поэтому, если есть какие-то заболевания желудочно-кишечного тракта, там гастрит, язва, дисбактериозы, следует обратиться к гастроэнтерологу, все это выяснить и пролечить. И тогда ячмень будет возникать значительно реже. Кроме того, они возникают на фоне снижения иммунитета. Если ячменей много, они постоянно возникают, необходимо обязательно обратиться к иммунологу, проверить состояние иммунной системы. Плевать в глаз бессмысленно. Вы можете получить только бактерии из ротовой полости другого человека, которые вам вообще не помогут в лечении ячменя и могут вызвать дополнительные заболевания глаз. Как лечение ячменя это не поможет абсолютно. Кроме того, грязные руки к глазам вообще не нужно приближать», — приводит слова Дорофеевой Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1580265
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