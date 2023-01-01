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Врач предупредил, чем опасно закусывать алкоголь

Ольга Стрельникова
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Врач предупредил, чем опасно закусывать алкоголь.
Фото Freepik/pressfoto

Врач-нарколог Валентин Скрябин в интервью РИА «Новости» объяснил, чем чреват прием алкоголя вместе со сладкими закусками и газировкой. По словам медика, углекислый газ в подобных напитках ускорит и усилит состояние алкогольного опьянения. Даже шампанское лучше заменить бокалом белого сухого вина.

Что касается закуски, ее не должно быть много — защитить от опьянения большое количество съеденного, вопреки расхожему мнению, не поможет. «Еда должна быть легкой, точно не сладкой — конфеты, шоколад или торт, — поскольку сладкое задерживает выведение алкоголя из организма», — подчеркнул эксперт.

Валентин Скрябин рассказал, что провести череду новогодних праздников без вреда можно. Если не злоупотреблять алкоголем, особенно когда имеются проблемы со здоровьем.

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