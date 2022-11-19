Врач предостерегла от риска обезвоживания зимой

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в интервью «RT» предупредила, что в зимний период крайне важно следить за соблюдением питьевого режима, чтобы избежать обезвоживания.

Способствуют потере организмом влаги отопление и обогреватели, которые делают воздух сухим.

«Люди обычно не задумываются об обезвоживании, когда за окном холодно, однако осенью и зимой также происходит значительная потеря жидкости. Одежды становится больше — и люди потеют, но иногда даже не замечают этого. Центральное отопление и обогреватели делают воздух сухим, увеличивается испарение влаги через кожу», — рассказала специалист.

Екатерина Кашух рекомендует выпивать взрослым до 2-3 л воды в сутки в зависимости от индивидуальных показателей (пол, возраст, вес, активность и прочее).

«Пожилым людям необходимо быть особенно осторожными, чтобы получать достаточное количество жидкости. Дело в том, что у многих из них уменьшается чувство жажды, но, с другой стороны, с возрастом может нарушаться функция почек», — предостерегла врач.

Детям будет достаточно 1-1,5 л. При наличии ОРВИ количество выпиваемой жидкости необходимо увеличить.