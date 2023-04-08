Врач поставил точку в споре о пользе периодического или регулярного голодания

Врач Алексей Жито заявил, что регулярное голодание провоцирует приступ подагры.

«Но при этом такое голодание может спровоцировать приступ подагры, то есть пациентам с повышенным уровнем мочевой кислоты рекомендуется не полноценный разгрузочный день полностью без приёма пищи, а лишь интервальное голодание, например не употреблять пищу после 16:00. Некоторые считают, что можно не есть с 00:00 до 16:00, а питаться только вечером. Однако нужно ориентироваться на суточные колебания гормонов: кортизола, инсулина, лептина. Поэтому правильнее не есть после 16 часов. Так можно питаться постоянно. Противопоказания предусмотрены только для определенных категорий пациентов, например с желчекаменной болезнью. Как у голодания, так и у разгрузочных дней для определенных пациентов существуют противопоказания. Поэтому, пожалуйста, перед началом проведения протоколов проконсультируйтесь с лечащим врачом», — приводит слова Жито Life.ru.