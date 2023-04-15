Врач посоветовала пять способов снять отек ног в домашних условиях
Врач Марина Смирнова советует при отеке ног избегать статичных поз и делать разминку.
«Стараться избегать длительных статичных поз, делать разминку каждые 60 минут по 10 минут. Периодически придавать ногам возвышенное положение. Принимать контрастный душ. Уменьшить в рационе потребление соли, продуктов с повышенным содержанием соли. Носить компрессионный трикотаж — чулки, гольфы», — приводит слова Смирновой Life.ru.
Источник: https://life.ru/p/1572361
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