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Врач перечислила три частые ошибки при похудении

Названы три главные ошибки при похудении
Галина Глазко
Названы три главные ошибки при похудении.
Фото Global Look Press

Врач-эндокринолог и диетолог Ольга Павлова рассказала о главных ошибках, которые совершают люди при похудении.

«Современные исследования говорят о том, что при каждом приеме пищи идет выброс инсулина, анаболического гормона, который отвечает за набор веса. В большом количестве инсулин дает набор веса. Максимальный инсулиновый отклик идет на углеводные продукты: фрукты, кисломолочные продукты, ягоды и другое. В результате инсулинорезистентность растет. и с течением времени мы набираем вес», — сказала Павлова в выпуске на своем YouTube-канале.

В связи с этим пятиразовое или шестиразовое питание лучше заменить на трехразовое.

Еще одной ошибкой, по мнению эксперта, являются неучтенные продукты. Пациенты часто считают только основные приемы пищи, а чай или кофе с молоком не учитывают. Врач напоминает, что считать нужно все продукты и напитки, которые употребляются в течение дня.

Также Павлова отмечает, что не стоит плотно ужинать. Вечерний прием пищи максимально влияет на вес.

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