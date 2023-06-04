Врач перечислила простые способы борьбы с прыщами

Хирург Мадина Байрамукова заявила, что изменение образа жизни поможет в борьбе с акне.

«Одна из основных причин акне — наследственная предрасположенность к гиперфункции сальных желез. В этом случае помимо воспалительных элементов мы увидим большое количество комедонов, сальную кожу головы и лица — волосы в этом случае теряют ощущение свежести уже к обеду, если вы помыли их утром, будет скатываться макияж и т. д. Рекомендуется ежедневно умывать лицо мягкими очищающими средствами, подходящими по типу кожи (жирная, проблемная кожа), при этом избегать чрезмерного трения или давления на кожу. Если кожа склонна к образованию комедонов, является жирной и рыхлой, показаны регулярные гигиенические чистки лица у косметолога, так как комедоны рано или поздно могут воспалиться. Бороться с прыщами можно и без лекарств. Рекомендуется уменьшить потребление жирной и сладкой пищи, а также увеличить потребление воды. Что касается самостоятельного выдавливания прыщей, то такое увлечение может ухудшить состояние кожи, увеличить количество воспалительных узелков, а также привести к появлению рубцов и пигментации», — приводит слова Байрамуковой Life.ru.