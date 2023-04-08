Врач перечислила продукты для улучшения памяти и концентрации

Невролог Елена Мирошник заявила, что жирная рыба и красное мясо улучшают работу мозга.

«Я бы сказала, что это большое заблуждение или один из мифов о том, что мозгу нужны углеводы, сахар, сладкое. Да, безусловно, мозг берет глюкозу, но, расщепляя углеводы, он вырабатывает гораздо меньше молекул энергии, чем, скажем, потребляя жиры. То есть мозгу нужен жир — вот тогда больше энергии вырабатывается от жиров и мозг на более долгое время сохраняет свою активность», — приводит слова Мирошника Life.ru.